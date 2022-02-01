ما فعله الزعيم أدهش الجمهور .. ظهور مفاجئ للفنان عادل إمام بسبب محمد صلاح ورفاقه ؟

الرياض - محمد الاطلسي - احتفل الزعيم عادل إمام بفوز منتخب مصر على المغرب في كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

واستعان عادل إمام بصورة من فيلمه "مرجان أحمد مرجان" عندما كان يلعب كرة القدم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Twitter واكتفى بالتعليق بإيموجات قلب وكرة وضحكة.

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وتفاعل الجمهور مع منشور عادل إمام من خلال التعليقات قائلين: "مبروووك يازعيم" و"مبروك يا أعظم وأجمل وأفخم زعيم" و"الله يبارك فيك يا زعيم".

وتقدم منتخب المغرب بالهدف الأول عن طريق سفيان بوفال من ركلة جزاء في الدقيقة 6 من الشوط الأول.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 53 من ركلة ركنية استقبلها محمد عبدالمنعم برأسية قوية تصدى لها الحارس ياسين بونو، وتهيأت أمام صلاح الذي وضعها بسهولة إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 100، أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني للفراعنة بعد اختراق رائع من محمد صلاح من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية إلى الجانب الآخر قابلها تريزيجيه بلمسة سحرية إلى داخل الشباك.

وضرب منتخب مصر موعدًا قويًا وناريًا في دور نصف النهائي مع الكاميرون الذي تأهل على حساب جامبيا بعد الفوز بنتيجة 2-0 أمس السبت.