إصابة منى عبد الغني بمتحور أوميكرون

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة منى عبد الغني، إصابتها بمتحور أوميكرون بعدما خضعت لفحوصات طبية وجاءت نتيجة العينات إيجابية، مطالبة من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل. وكتبت منى عبد الغني، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش ارد، وبطمنكم بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیکرون لكن الحمد لله بتعافى حاليا وبتماثل للشفاء..خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول.. وربنا يعديها على خير. اقرأ أيضا بعد تصريحه برفضه ملايين الدولارات في السعودية.. تركي اَل الشيخ يرد على محمد صبحي ويصفه بالمشخصاتي وفاء عامر تكشف تفاصيل حريق عمارتها وتوجه الشكر لرجال الداخلية والمطافي حمو بيكا: رفضت الحصول على الجنسية من دولة عربية شقيقة والدستور يعطيني حق الغناء (فيديو) مشادة بين مبروك عطية ومتابع.. والداعية: “أنا بتكلم أحسن من اللي جابوك” (فيديو)

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