بعد وصفها الفن “مهنة بلا رحمة”.. منال سلامة : كنت منفعلة بسبب مرض ابني

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة منال سلامة، إنها لم تقصد إهانة الفن أو المهنة مشيرة إلى أنها كانت منفعلة وقلقة بسبب مرض ابنها مشددة على أن تصريحها كانت مندفعا نتيجة اللحظات المتوترة التي عاشتها قلقلا على ابنها.

كانت الفنانة دونت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن الفن مهنة بلا رحمة وبلا قلب، تزامنًا مع خضوع ابنها لعملية جراحية وعدم قدرة والده على التواجد برفقته بسبب التصوير.

وكشفت الفنانة منال سلامة تفاصيل الحالة الصحية لابنها بعد خضوعه لعملية جراحية مشيرة إلى أنه أصبح بصحة جيدة قائلة: «الحمد لله بقي أحسن دلوقتى والعملية عدت على خير وبشكر كل الناس اللي قلقت علينا».

منال سلامة تكشف خضوع ابنها لعملية جراحية

يذكر أن الفنانة منال سلامة كانت شاركت جمهورها بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «الفيس بوك»، قالت فيه: «ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعوله ربنا يتمم شفاه علي خير.. أنا عمري ما نشرت أي خبر وحش عني أو عن أسرتي.. دائماً بنحط الصورة الحلوة فقط .. أنا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياه بمبي طول الوقت وده مش حقيقي».

وتابعت سلامة: «يعني أنا دلوقتي في المستشفى مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام اللي بيتعرض علي الهواء.. شغلتنا مفيهاش رحمه ودي مش أول مرة اتعرض للموقف ده علشان إحنا بنشتغل شغلانه بدون قلب والناس فاكره إن حياتنا من غير متاعب.. الحمد لله ربنا يتم شفاه علي خير».

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