أنغام تكشف تفاصيل علاجها من “الاكتئاب” لمدة 4 سنوات

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت النجمة أنغام لأول مرة عن معاناتها من الاكتئاب لمدة أربع سنوات كاملة دفعتها للخضوع لعلاج نفسي وكيميائي .

جاء ذلك خلال لقائها براديو إنيرجي في حلقة خاصة مع زهرة رامي ووائل منصور ، حيث تحدثت حول الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية والمهنية .

وقالت أنغام : نعم كنت أعاني من الإكتئاب منذ أربع سنوات ، وخضعت لعلاج نفسي وتناولت أدوية على مدار سنوات ، ولكنني اقتنعت مع الوقت أن الأمر لا يحتاج سوى النظر للحياة بشكل متفائل ، وتوقفت عن تناول الأدوية ، وأيقنت أن الله منحني الكثير من النعم في حياتي لابد أن أحافظ عليها .

وتحدثت أنغام أيضًا عن علاقتها بإبنيها عمر وعبد الرحمن موضحة أنهما يتابعان أعمالها جيدًا ، ويبديان رأيهما فيما تقدمه ، حيث قالت : عبد الرحمن يتابع أعمالي ويعلق على تصريحاتي ، بينام شقيقه عمر مهتم جدا بتعاملي مع الإعلام وينصحني دائمًا فيما يتعلق بالرد على بعض التصريحات ، بل إنه يفضل ألا أرد على كل مايقال عني ، ولكن في المجمل الإثنان مهتمان بالأغاني الأجنبية ويميلان إلى سماع الراب المصري أكثر.

وعلقت أنغام على أزمة منع مطربي المهرجانات من الغناء حتى تقنين أوضاعهم مع نقابة المهن الموسيقية، وتغيير أسماء بعضهم حتى تلائم الذوق العام.

وأكدت أنها لا تؤيد المنع مطلقا، واصفة تغيير الأسماء بأنه “موضوع سخيف”، وليس هو جوهر الأزمة .

وأشارت إلى أن نقابة الموسيقيين محقة في فكرة عدم السماح بكلمات الأغنية “الأبيحة” والتدني بمستوى الكلمات، لكن فكرة المنع “غير ناجحة” لأن أي شخص يمكنه الغناء عبر يوتيوب أو لايف على السوشيال ميديا قائلة : “المنع مش حقيقي”.

وتابعت أنغام:”أنا عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية وأحب يكون زميلي العضو مستواه مشرف فا الصح نققن أوضاعهم بما يناسب طريقتهم وثقافتهم .. أهم حاجة ميجرحنيش.. وصعبان عليا حالة التضييق عليهم”.

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