منة عرفة تعلن إصابتها وأسرتها وزوجها بفيروس كورونا: “كلنا تعبانين جدًا ادعولنا”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة منة عرفة إصابتها هي وزوجها محمود المهدي بفيروس كورونا.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام: الحمد لله دائما وأبدا.. أنا وماما والبيت كله ومحمود إيجابي كورونا.. كلنا تعبانين جدا ادعوا لنا، الموضوع صعب قوي.. ربنا يشفي كل مريض”.

وقالت الفنانة منة عرفة في وقت سابق:”زوجي محطش شرط إني أبطل تمثيل علشان يكمل معايا، ولكن هناك حدود وخطوط معينة لمشاركتي في الأعمال الفنية”.

حقيقة طلاق منة عرفة

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس” المذاع علي قناة “إم بي سي مصر”:انا وزوجي منفصلناش ومحصلش طلاق بيننا زي ما الناس فهمت”.

مشاجرة منة عرفة وزوجها

وتابعت:”كان فيه مشكلة بيني وبين جوزي وحصل فيها سوء فهم منه ولما حصل سوء الفهم قعدنا مع بعض وحصلت خناقة فالموضوع سخن فجأة قلنا هنتطلق وكنا ماشيين في اجراءات الطلاق وهنتطلق فهو تسرع وراح منزل ان تم الانفصال فرديت عليه، ولكن رسميا احنا منفصلناش والأهل لما تدخلوا في زودوا المشكلة ولكن محصلش طلاق”.

وكانت الفنانة منة عرفة علقت على ردود فعل بعض الشامتين، عقب إعلان انفصالها عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي.

وقالت منة عرفة خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس ببرنامجه “مع الفارس” المذاع على شاشة الرشيد العراقية، قائلة: “محدش بيفرح لحد غير صاحبك ومامتك وباباك وأخوك، أنا كنت متخيلة أن الناس بتفرح لبعض وطلعت غلطانة”.

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