قبل لقاء الكاميرون.. “كاف” يغرم الاتحاد المصري 100 ألف دولار لخرقه البروتوكولات الخاصة بالأمم الأفريقية

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” توقيع غرامة قدرها 100000 دولار أمريكي، مع إيقاف التنفيذ لـ 50000 دولار أمريكي، على الاتحاد المصري لكرة القدم لخرقه البروتوكولات والتوجيهات الإعلامية الخاصة بـ كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021 الإعلامية.

وقال كاف في بيانه يأتي ذلك بعد أن غاب الاتحاد المصري لكرة القدم عن حضور المؤتمر الصحفي يوم 29 يناير 2022 قبل مباراتهم ضد المغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بملعب أحمدو أهيدجو، والتي تعد جزءًا من التزامات جميع الفرق المشاركة.

وأضاف كاف:” أمام اتحاد كرة القدم المصري 60 يومًا لدفع غرامة قدرها 50000 دولار أمريكي “.

وتابع:” تم تعليق الـ 50000 دولارًا أمريكيًا الأخرى بشرط عدم إدانة اتحاد مصر لكرة القدم بارتكاب واقعة مماثلة خلال كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021 نتيجة لعدم مراعاة الفريق قرارات وتوجيهات كاف على النحو المتفق عليه في الاجتماع الخاص بالفرق والذي سبق البطولة مع مسؤولي الإعلام والتسويق، والتأكيد على ذلك من خلال الوثائق والتوجيهات المعطاة لهم عند وصولهم إلى الكاميرون.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، لمواجهة نظيره الكاميروني صاحب الضيافة، في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا على الأراضي الكاميرونية، وتختتم منافساتها يوم 6 فبراير الجاري.

منتخب مصر يتخطى المغرب

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًّا على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًّا في الكاميرون.

وبهذا الفوز حجز منتخب مصر رسميًّا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي ببطولة الأمم الأفريقية، ليواجه منتخب الكاميرون صاحب التنظيم.

موعد مباراة مصر مع الكاميرون

وتقام مباراة منتخب مصر مع الكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل 3 فبراير 2022 فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أوليمبي” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني على الهواء مباشرة عبر قناتي “بي إن ماكس 1″ و”بي إن ماكس 2”.

تأهل الكاميرون لنصف النهائي

وحسم منتخب الكاميرون تأهله إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على جامبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب جابوما بمدينة دوالا.

حجازي خارج الحسابات

وأوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب منتخب مصر الوطني أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل.

وكان حجازي أصيب خلال مباراة مصر والمغرب في ربع النهائي للأمم الأفريقية ولم يتمكن من استكمال المباراة.

جاهزية أبو جبل

وكشف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أن الحارس محمد أبو جبل، سيكون جاهزا للمشاركة أساسيا فى مباراة الفراعنة أمام الكاميرون المحدد لها مساء الخميس المقبل، في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

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