حسن يوسف عن سبب غيابه على الشاشة: المنتجين بيفاصلوني في الـ2 مليون كأنهم بيشتروا طماطم

ابو ظبي - احمد الجزار - عبر الفنان حسن يوسف عن استيائه من عدم عرض أعمال جديدة عليه في الوقت الحالي بل ورفض المنتجين دفع أجره الذي يصل إلى 2 مليون جنيه.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، قال حسن يوسف “أنا لا أطلب الكثير وهناك أرقام تمنح لفنانين آخرين تصل إلى 40 مليون، فأنا أطلب 2 مليون ويفاصلوني فيهم كأنهم يشترون طماطم من الشارع وأنا أرفض”.

وأضاف حسن يوسف “أنا أملك بضاعة وأعتز بها ولها تاريخ وأنا من يقيمها على حسب الظروف الحالية”، مؤكدا أنه يرفض الكثير من الأعمال الفنية التي تعرض عليه”.

وأشار حسن يوسف إلى أن هناك 3 أعمال عرضت عليه خلال الشهر الماضي ولكنه رفضها لأن المنتجين يفاصلونني فيهم وكأنهم يشترون كيلو خيار مستشهدا بما حدث مع الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم “الخطايا” وقال “عبدالحليم حافظ في فيلم “الخطايا” أخذ 50 ألف جنيه وطلب زيادة وقتها والمنتج رفض، وأنا حصلت على 2500 جنيه وكنت أريد أن أمثل معاه، أنا لا أعترض على الأرقام حاليا، ولكن أنا وجهة نظري أنك لما تذهب للبقال تطلب منه جبنة رومي قديمة وليست جديدة ونحن كفنانين قدامى لنا طعم أيضا”.

ومؤخرا، كشف حسن يوسف أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي تلقت عرضا بـ20 مليون جنيه، للظهور في برنامج تليفزيوني والحديث عن مسيرتها الفنية وذكرياتها لكنها رفضت.

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