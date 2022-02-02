أحمد مكي يتصدر تويتر بعد دويتو ويجز

تصدر هاشتاج # احمد_مكي موقع التدوينات القصيرة " تويتر"، وهذا بعد الإعلان عن أقوى دويتو له مع مغني الراب ويجز، والتي جاءت الأغنية بعنوان "أقوى ميكس".

وتفاعل عدد كبير من رواد موقع تويتر مع الهاشتاج، معبرين عن مدى سعادتهم بعودة الفنان أحمد مكي مرة أخرى للغناء بعد غياب، وذلك في أغنية من أقوى الأغاني التي غناها بمشاركة ويجز.

وقالت إحدى رواد تويتر: " أحمد مكي عظيم مش من قليل في كل حاجة بيعملها جامدة".

وأضاف آخر: " اعظم رابر في مصر والوحيد اللي سمعت الراب وحبيته علشانه هو أحمد مكي مفيش جدال في الموضوع دة لان مش بس بيراب لا ده بيقول كلام موضوع بجد وتشهد قطر الحياة اللي أنقذت ناس كتير من دوامة الإدمان وغيرها كتير من الأغاني التحفة".

وتابع أحد المتابعين: " أحمد مكي هو أحسن شخص غنّى وبيغنّي راپ بالعربي بفارق كبير عن أي حد تاني، بس هو محتاج يبعد عن سكة الحارة والجدعنة والعزوة ونصائح آخر صفحة في الكتاب دي.. رغم إن حتى أغانيه دي أحسن من بتاعت المغنيين الي كل أغانيهم عن إنهم أجمد ناس في المنطقة".

وصدرت أول أمس أحدث أغنية للفنان أحمد مكي بمشاركة مغني الراب ويجز، وحملت اسم "أقوى ميكس".

وتدور فكرة الأغنية التي يقدمها أحمد مكي وويجز حول تطور موسيقى الراب، وهو ما يجمع بينهما، كونهما من جيلين مختلفين، وهي أغنية دعائية لإحدى شركات الاتصالات.

وتبدأ أغنية "أقوى ميكس" بأحمد مكي الذي يتحدث عن بداية موسيقى الراب ومدى صعوبة انتشارها في البداية، قبل أن تصبح رائجة، ثم يبدأ ويجز الغناء عن جانبه من القصة، ويلتقي مكي وويجز في باقي مشاهد الأغنية.

يذكر أن أحمد مكي يواصل تصوير حلقات الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" من بطولة بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة أحمد وليلى عز العرب وإخراج أحمد الجندي، ومن المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.