صناع ”11.11” يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

احتفل اليوم صناع فيلم “11.11” بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بمنقطة التجمع الخامس.

وغاب عن العرض الخاص بطلا الفيلم إياد نصار، وغادة عادل، ولم يتواجد من المشاركين في الفيلم سوى محمد الشرنوبي، ونور إيهاب، وعمر الشناوي، ومعتز هشام.

الفيلم بطولة غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبد الحليم وإنجي المقدم وعمر الشناوي ومعتز هشام ونور إيهاب ومن تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد في أول تجربة إخراج للسينما وإنتاج أيمن نجيب وتوزيع داخلي هشام عبد الخالق.

الفيلم باكورة الإنتاج السينمائي لشركة سيلفر جرين بعد تجربة إنتاج تلفزيونية من خلال مسلسل أنصاف مجانين بطولة أحمد خالد صالح، أسماء جلال، محمد عبد العظيم، رامي الطمباري، معالجة درامية وسيناريو الكاتبة والسيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد لمريم نعوم وإخراج عمر رشدي.

يشار إلى أن أحداث فيلم ١١:١١ تدور في إطار من التشويق والإثارة، حول فكرة القدر والصدفة ودوريهما في حياة الإنسان حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة «11 و11» دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدًا يحدث شيئًا لا يتوقعه أحد، من الشخصيات الخمسة الرئيسية بالفيلم مما يقلب حياتهم رأسًا على عقب.