وزير السياحة يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل الخدمات وفرص الاستثمار بالمتحف المصري...

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وأعضاء لجنة متابعة التعاقد الخاص بتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، وذلك بحضور اللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والمشرف العام على صندوق السياحة، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف المصري الكبير، والأستاذة ساندرا فريد المستشار الاقتصادي للوزير، والدكتور عمرو حسانين الأستاذ بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير .

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموقف التنفيذي للتجهيزات اللازمة لبدء تشغيل الخدمات وفرص الاستثمار بالمتحف وذلك لضمان جاهزيتها عند الافتتاح وإظهار المتحف بالشكل اللائق، وعلى النحو الذي يتحقق معه الالتزام بضمان تحقيق إحترام بيئة الآثار والمتحف، وتأكيدًا لدور المتحف كصرح ثقافي حضاري له مكانته المتميزة وسط متاحف العالم.

جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي تم توقيع عقد تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف مع التحالف المصري الفائز حسن علام كما تم تسليمه فى أكتوبر الماضي، أولى المناطق الاستثمارية داخل محيط المتحف، وهي المنطقة المطلة على أهرامات الجيزة، وذلك للبدء في تنفيذ التجهيزات اللازمة للتشغيل.