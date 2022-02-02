الفنان حازم سمير يشيع جثمان والدته (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - شيع الفنان حازم سمير جنازة والدته من مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري بمنطقة البساتين وسط غياب نجوم الفن، حيث لم يحضر سوى عدد من أفراد أسرته وبعض المقربين من خارج الوسط الفني.

وكان الفنان حازم سمير كشف عن موعد ومكان جنازة والدته، التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب “سمير” عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “البقاء لله والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي بعد صراع مع المرض، نسأل الله تعالي أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يفسح لها في قبرها، ويؤنس وحدتها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

وتابع: “صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري في مقابر البساتين”.

وكان حازم سمير، طلب الدعاء لوالدته يوم 26 يناير الماضي، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك: “أرجو الدعاء لأمي الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا وخروجها سالمة من مستشفى العزل على خير”.

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