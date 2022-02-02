السفير المصري بالكاميرون يطلب تشديد الحراسة الأمنية على المنتخب قبل لقاء غدًا

ابو ظبي - احمد الجزار -

أكد سفير مصر في الكاميرون، مدحت المليجي على عدم إصابة أي لاعب من فريق منتخب مصر، بـ كورونا، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الاستاد، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية الصارمة حول الاستاد، معقباً: “تقابلت وزير الداخلية الكاميروني أمس، وطالبت منه تشديد الحراسة على منتخب مصر، وضرورة التأمين عليه في مكانه وحول فندق إقامة اللاعبين”.

طمأن مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، المصريين على بعثة منتخب مصر لكرة القدم قبل مواجهة الخميس أمام الكاميرون، قائلاً: “الحمدلله اللاعيبة حالتها النفسية مرتفعة للغاية، وفيه حالة تركيز عالية جداً”.

وأضاف مدحت المليجي في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يامصر” المُذاع على فضائية “الأولى”، أن أُجريت أمس ماسحة كورونا رسمية لفريق المنتخب بأكمله، وظهرت النتيجة بـ السلبية لجميع العينات، مؤكداً على سلامة جميع اللاعبين.

وعقب سفير مصر في الكاميرون حول قلق الجمهور المصري على فريق منتخب مصر، قائلاً: “القلق مطلوب، ولكن القلق الأكثر يكون على الفريق الكاميروني، نظراً للضغط الذي يتسبب فيه الجمهور الكاميروني على فريقه .. والمنتخب المصري في حالة أهدأ لأن معندوش الجمهور اللي يسبب ضغوط كبيرة عليه مثلما يحدث في المنتخب الكاميروني”.

وتابع مدحت مليجي أنه منذ بداية البطولة، والمنتخب الكاميروني يتعرض لضغوط بيرة من جمهوره والمسئولين لمحاولة الحصول على الكأس وعدم خروجه من الكاميرون، مما أدى إلى تعرض المنتخب الكاميروني تحت ضغط وحالة نفسية لعدم تصوره بأن يُهزم.

اقرأ أيضا

بعد تصريحه برفضه ملايين الدولارات في السعودية.. تركي اَل الشيخ يرد على محمد صبحي ويصفه بالمشخصاتي

وفاء عامر تكشف تفاصيل حريق عمارتها وتوجه الشكر لرجال الداخلية والمطافي

حمو بيكا: رفضت الحصول على الجنسية من دولة عربية شقيقة والدستور يعطيني حق الغناء (فيديو)

مشادة بين مبروك عطية ومتابع.. والداعية: “أنا بتكلم أحسن من اللي جابوك” (فيديو)