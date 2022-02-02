وزير التعليم يحسم الجدل حول مد إجازة نصف العام

ابو ظبي - احمد الجزار - حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من منشور قديم “من العام الماضي” يقوم البعض بإعادة نشره لإثارة البلبلة.

وزعم المنشور القديم الذي حذر وزير التربية والتعليم منه، صدور قرارا رسميا بمد إجازة نصف العام أسبوعا إضافيا لتنتهي يوم ٢٦ فبراير ٢٠٢١

وقال وزير التربية والتعليم: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة الآن”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “تؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، حيث تبدأ اجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير وحتي 17 فبراير 2022.

ووفقا للخريطج الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، فمن المقرر ان يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022

وسيكون عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.

إجازة نصف العام في الخريطة الزمنية المعلنة مسبقا

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الخريطة الزمنية المعتمدة لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، أنه من المقرر أن يكون موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي هو 5 فبراير 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الحالي من 5 فبراير 2022 وتستمر لمدة أسبوعين لتنتهي رسميا يوم الخميس 17 فبراير 2022.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، مؤكدةً أنه من المقرر أن يكون عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي لثاني من العام الدراسي الحالي 97 يوما.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: نتمنى استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 حضوريا في المدارس بشكل طبيعي مثلما فعلنا في الترم الأول.

وأضاف وزير التربية والتعليم: متفائلون بقدرتنا على تحقيق الاستقرار المطلوب للعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، فنحن تعلمنا الكثير في مسألة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الصورة العامة تؤكد أن العام الدراسي الحالي يسير على أحسن ما يكون.

إجازة نصف العام في المدارس المصرية اليابانية

أصدرت وحدة المدارس المصرية اليابانية بـ وزارة التربية والتعليم ، بيانا عاجلا لكل أولياء أمور تلاميذ المدارس المصرية اليابانية .

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بـ وزارة التربية والتعليم ، استمرار الدراسة لكل المراحل في المدارس المصرية اليابانية ، حتى بداية إجازة نصف العام ، والتي من المقرر أن تبدأ من ٥ فبراير ٢٠٢٢ وحتى ١٧ فبراير ٢٠٢٢.

إجازة نصف العام في الجامعات

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري

حيث تبدأ إجازة نصف العام في الجامعات في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في الجامعات يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

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