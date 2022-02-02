وفاة مونيكا فيتي ملكة السينما الإيطالية

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية، اليوم الأربعاء، وفاة الممثلة الإيطالية مونيكا فيتي، التي اشتهرت بدور البطولة في أفلام مايكل أنجلو أنطونيوني، بلغ 90 عاما ونيف.

وفي بيان له، قال وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني: "وداعا مونيكا فيتي، وداعا ملكة السينما الإيطالية".

وأضاف: "اليوم يوم حزين حقا، فقدنا فنانة كبيرة وإيطالية عظيمة".