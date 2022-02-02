رغم وفاتها.. دلال عبد العزيز الغائبة الحاضرة في دراما وسينما 2022

رغم رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز فى أغسطس الماضى إثر إصابتها بفيروس كورونا، إلا أنها ما زالت الحاضرة الغائبة فى دراما وسينما 2022، حيث تظهر ضمن أحداث مسلسل "عالم موازي" وفيلم "تسليم أهالى"، المقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث مسلسل "عالم موازي" في إطار كوميدي ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال، وإخراج وإنتاج هشام جمال وبطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، إسلام إبراهيم، والراحلة دلال عبد العزيز وغيرهم من الأبطال، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف.

من ناحية اخرى، تشهد دور العرض خلال الأشهر المقبلة عرض فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، والذي تشارك فيه دلال عبد العزيز وتجسد شخصية موظفة فى مصلحة الشهر العقارى، وتقع فى قصة حب مع الفنان بيومى فؤاد، حيث انتهت دلال من تصوير مشاهدها في العمل قبل وفاتها بعدة أسابيع.

"تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

يذكر ان اول فيلم ظهرت فيه الفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاتها كان "فرق خبرة" الذي انتهت دلال عبد العزيز من تصويره قبل وفاتها بعدة أشهر وقرر صناعه طرحه في السينمات يوم 3 نوفمبر الماضي، ليكون أول ظهور للفنانة الراحلة بعد وفاتها

فيلم "فرق خبرة" بطولة محمد الشروبنى، هدى المفتى، دلال عبد العزيز، محمود البزاوى، طه الدسوقى، سينتيا خليفة، هشام الشاذلى وتأليف وإخراج شريف نجيب

ولدت دلال عبد العزيز محمد فى 17 يناير 1960 بقرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بالمحافظة الشرقية، حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وفي عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل (المعروفة باسم إيمي) وكلتاهما امتهنتا التمثيل، وهي على صلة قرابة بالممثلة ميساء مغربي. وفي يوم 30 مارس عام 2014 أصبحت جدة بعد أن وضعت ابنتها دنيا سمير غانم أول مولودة طفلة سمّتها كايلا .

ودخلت مجال التمثيل في عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل بنت الأيام، وكانت بدايتها الفعلية عندما قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، وشاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية فاستطاعت بتلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

وتوفيت في 30 أبريل 2021، أُعلنَ عن نقل دلال عبد العزيز إلى مستشفى خاص في منطقة التجمع الخامس، ونُقلَ زوجها الفنان سمير غانم إلى مستشفى في منطقة المهندسين، نتيجة إصابتهما بمرض فيروس كورونا. ثم أعلن في 20 مايو 2021 عن وفاة سمير غانم عن عمر ناهز 84 عامًا، متأثرًا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبعده بنحو ثلاثة أشهر توفيت دلال عبد العزيز بعد صراع مع تليّف الرئة في 7 أغسطس 2021. وكانت قبل وفاتها بأسبوعين قد نُقلت إلى مستشفى حكومي في منطقة أكتوبر.

