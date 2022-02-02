السنغال تطيح ببوركينا فاسو وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا بعد فوزها بثلاثة (شاهد الأهداف)

ابو ظبي - احمد الجزار - تأهل منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف لهدف في دور نصف النهائي للبطولة.

وتقدم السنغال بهدفين متتالين عن طريق عبدو ديالو وإدريسا جانا جاي قبل أن يقلص إبراهيم بلاتي توري الفارق لصالح بوركينا إلا أن ساديو ماني قتل المباراة بهدف ثالث قبل دقائق من نهاية المباراة.

وينتظر منتخب السنغال في المباراة النهائية الفائز من مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر.

مباراة المركز الثالث

بعد مناقشات مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية تقرر نقل مباراة المركزين الثالث والرابع من بطولة توتال إنرجيز كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021 يوم السبت 5 فبراير 2022، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 6 من الشهر ذاته.

وأشار كاف إلى أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، ومن المقرر إقامتها على ملعب أحمدو أهيدجو.

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميرون، في التاسعة مساء غد الخميس، على ملعب أولمبي، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

تشكيل الكاميرون المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب الكاميرون بقيادة مديره الفني البرتغالي توني كونسيساو مواجهة منتخب مصر بالتشكيل التالي:

أندريه أونانا، نوهو تولو، نجادجوي، كاستيليتو، كولينز فاي، زامبو إنجيسا، صامويل أوم، بييري كوندي، نجاماليو، كارل توكو إيكامبي، فينسنت أبو بكر.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش مباراته أمام أصحاب الأرض منتخب الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عمر كمال – محمود الونش – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – عمر السولية.

الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

منتخب مصر يتخطى المغرب

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وبهذا الفوز حجز منتخب مصر رسميًّا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي ببطولة الأمم الأفريقية، ليواجه منتخب الكاميرون صاحب التنظيم.

موعد مباراة مصر مع الكاميرون

وتقام مباراة منتخب مصر مع الكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل 3 فبراير 2022 فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أولمبي” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني على الهواء مباشرة عبر قناتي “بي إن ماكس 1″ و”بي إن ماكس 2”.

تأهل الكاميرون لنصف النهائي

وحسم منتخب الكاميرون تأهله إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على جامبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على ملعب جابوما.

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