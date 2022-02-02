تامر أمين يجدد هجومه على “أصحاب ولا أعز”: أرفض الأفكار الشمال والشاذة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - جدد الإعلامي تامر أمين هجومه على فيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي تعرض لموجة كبيرة من الانتقادات عقب طرحه عبر منصة Netflix.

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة النهار: “أنا ضد الفيلم ولست ضد حرية الإبداع، وأنا ضد المنع على طول الخط.”

وأضاف: “لا أطالب بمنع عرض في الفيلم في السينما، ولكن أطالب برفض مضمونه ورسالته، وأنا رافض للعولمة والأفكار الشمال والشاذة التي تتعارض مع ديننا”.

وتابع: “لا أقبل مقولة الدين يجب إخراجه من أي مناقشة فنية، والحرية والإبداع مضبوطان بالدين والأخلاق، ورحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي قال لي كل شيء في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام، وحسنه حسن وقبيحه قبيح، وأخذت هذه الجملة سنة في حياتي.”

وتعرض فيلم “أصحاب ولا أعز” لموجة واسعة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيب الأسد من الهجوم بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا وألفاظ لم نعتد سماعها منها.

كما قام النائب مصطفى بكري بتقديم بيان عاجل إلى مجلس النواب ضد فيلم “أصحاب ولا أعز” وقال ” فيلم “أصحاب ولا أعز معادي للقيم والأخلاق، به نجوم كبار كنا نحبهم ونحترمهم فإذا بهم يساعدون على نشر قيم غريبة تتصادم مع قيم المجتمع المصري وتؤثر على الأسر المصرية”.

وتدور أحدث فيلم “أصحاب ولا أعز” حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لا يعرفها حتى أقرب الأصدقاء.

والفيلم من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، فؤاد يمين، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.

اقرأ أيضا

بعد تصريحه برفضه ملايين الدولارات في السعودية.. تركي اَل الشيخ يرد على محمد صبحي ويصفه بالمشخصاتي

وفاء عامر تكشف تفاصيل حريق عمارتها وتوجه الشكر لرجال الداخلية والمطافي

حمو بيكا: رفضت الحصول على الجنسية من دولة عربية شقيقة والدستور يعطيني حق الغناء (فيديو)