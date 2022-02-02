محيي إسماعيل عن انسحابه من ندوته بمعرض الكتاب:لازم ألفين بني آدم يحضرولي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان محيي إسماعيل سبب انسحابه من ندوته التي كان من المقرر انعقادها اليوم على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وتحمل عنوان “100 عام على ميلاد دستويفسكي”.

وقال محيي إسماعيل: “رحت الندوة وكان معايا سفير روسيا لكن فوجئت انهم مش عاملين دعاية كويسة فمشيت، هما قالولي هتروح هتلاقي 2000 شخص حاضرين وأنا متعود على كدا لكن ملقتش فقررت انسحب، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ “في الفن”.

وأضاف محيي إسماعيل ” لقيت 200 شخص بس وطلبوا مني أدخل الندوة لكن رفضت، وقولتلهم لو لقيت كرسي فاضي مش هدخل مكانش في دعاية كويسة ودا عيب.. يعني معقول ادخل الندوة من غير ما حد يعرف إني جاي”.

وتابع محيي إسماعيل ” مفروض يكتبوا.. اليوم يحضر النجم محيي إسماعيل عشان الناس تيجي مش أروح على حاجة ميتة 200 شخص بس اللي حاضرين.. ندوات محيي إسماعيل بيحضرها الجميع أنا متعود على كدا”.

يذكر أن آخر أعمال محيى اسماعيل فيلم “الكنز”الذى شارك فى بطولتة عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان، محمد سعد، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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