نجلاء بدر تهاجم ضرائب القيمة المضافة على البرامج: هاندفع فلوس بالإكراه؟!

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجمت الفنانة نجلاء بدر قرار فرض ضرائب القيمة المضافة على البرامج التي يظهر بها الفنانون دون مقابل.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، وصفت نجلاء بدر هذا القرار بأنه دفع أموال بالإكراه وقالت “يعني إيه ندفع ضريبة القيمة المضافة على برامج مأخدناش فيها فلوس، مش فاهمة يعني إحنا هاندفع فلوس بالإكراه”.

كما عبرت الفنانة نشوى مصطفى عن استيائها الشديد من ذلك الأمر، وعلقت: حصل معايا ودفعت وحرمت اطلع في برامج مجاملة ببلاش.

وعلق الفنان صبري فواز على الأمر مبديًا استيائه، إذ كتب: لسه واخد الهدر ده والله.

كما اقترح المخرج كريم العدل، حلًا لمعالجة هذه المشكلة، من خلال طلب ورقة رسمية تفيد أن الفنان لم يتقاض أي أجر نظير الظهور بالبرنامج، ويتم تقديمها للضرائب حال طلب منهم دفع ضريبة.

ويأتي تعليق نجلاء بدر بعد أن أعلنت زميلتها أيتن عامر نيتها في عدم ظهورها الفترة المقبلة فى أى برنامج بدون أجر بعد فرض تلك الضرائب عليهم في منشور لها عبر “فيسبوك”.

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