سامي مغاوري يعلن إصابته بـ أميكرون ويكشف تطورات حالته

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان القدير سامي مغاوري اليوم إصابته بـ فيروس أوميكرون، وذلك بعد إجراء مسحة وجاءت النتيجة إيجابية.

وقال سامي مغاوري في تصريحات صحفية، أصيبت بـ فيروس أوميكرون وليس كورونا، وحالتي مستقرة والأعراض خفيفة مثل دور البرد العادي، وأتابع العلاج من المنزل.

فيلم معالي ماما

وينتظر الفنان سامي مغاوري عرض فيلم «معالي ماما» الذي يشارك فيه أمام بشري.

فيلم «معالي ماما» يشارك في بطولته شيماء سيف، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور.

وتدور أحداث فيلم «معالي ماما»، في إطار كوميدي اجتماعي عائلي حول سيدة عاملة وأم لأطفال بمراحل عمر مختلفة، لديها مسؤوليات حياتية بجانب أهداف أخرى تحيط بها، خاصة أنها تحتل منصبا كبيرا، وتنشأ خلال الأحداث العديد من الصراعات الكوميدية بين الأم وأطفالها.

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