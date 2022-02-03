اليوم.. مسرح العرائس بساقية الصاوي يقدم حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم

يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم، ومن المقرر عرضهما اليوم الخميس بقاعة الحكمة، وذلك أن تكون الأولي في تمام الساعة السادسة مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الجدير بالذكر أنه في نفس اليوم يستعد المنشد محمود ياسين التهامي إقامة حفلته فى ساقية الصاوي في قاعة النهر.

ونشر على صفحته قائلا:" قصيدة الى متى يارب هتكون من ضمن حفل (مولد أهل الذكر) في ساقية الصاوي".

وكان التهامي قد تألق في مشاركته في النسخة الثانية من مهرجان البُردة في مركز دبي للمعارض بإكسبو دبي 2020، في الدورة الـ٢٢ لمؤتمر وزراء الثقافة المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي، بحضور نخبة كبيرة من رموز الفكر والثقافة العربية والفائزين بجوائز النسخة الـ ١٦ لجائزة البردة في كل مجالات الفنون الإسلامية التقليدية.