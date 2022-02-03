الفنانة نجاة خير الله تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد زميلها في غرفة الملابس

الرياض - محمد الاطلسي - أصيبت المغربية نجاة خير الله بنوبة بكاء هستيري خلال مؤتمر صحفي لها، عقد قبل عدة أشهر اتهمت خلاله مواطنها الممثل طارق البخاري بممارسة العنف الجنسي ضدها.

و لجأت الممثلة للقضاء بنهاية شهر نسان/ أبريل العام الماضي، متهمة طارق البخاري بالتحرش بها منذ 2015 ، وسربت مكالمات بينهما لإثبات ذلك، وفق (نورت).

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وذكرت في اللقاء الصحفي أنه دخل إلى الغرفة التي تغير بها ملابسها بأحد الفنادق خلال تصوير عمل مغربي، ورمى بها فوق السرير محاولاً الاعتداء عليها جنسياً، وبحضور اللبيسة التي أشارت نجاة أنها لن تقبل الشهادة لصالحها خوفاً على رزقها.

فيما تمسك الممثل بتصريحاته الصحفية بأنه مظلوم ، وأن المشتكية استدرجته ليقع في فخ تبادل الكلام “غير المهذب معها” ،وتحاول بذلك “العودة للأضواء من خلال التشهير به لأنها لم تعد تتلق عروض عمل”.

وسبق أن ظهرت الممثلة نجاة خير الله في بعض الأعمال العربية ، أبرزها فيلم (الوعد) مع النجم آسر ياسين ، و المسلسل الخليجي (كريمة) ، و فازت سنة 2015 بجائزة أحسن تشخيص نسائي في مهرجان مكناس للأعمال الدرامية ،عن دورها في الفيلم التلفزيوني المغربي (أحلام مؤجلة).