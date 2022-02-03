البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب 53 يناقش موسوعة المضللون للاعلامى الدكتور محمد الباز

ضمن البرنامج الثقافى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 53 اقيمت فى سابع ايامه ندوة لمناقشة موسوعة "المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان" التى ترصد تاريخ الجماعة منذ بدايتها عام 1928 فى الإسماعيلية وحتى الآن واصدرتها مؤخرا الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي في 5 اجزاء للاعلامى الدكتور محمد الباز الذى شارك فى اللقاء بحضور المحامي الدكتور مختار نوح وتمت خلالها مداخلة للكاتب الصحافي الدكتور محمود بكري .

استعرضت الندوة أهمية تضافر الجهود لمجابهة كافة الأفكار المتعصبة الهادفة لتدمير المجتمع والتى تنشرها الجماعات المتطرفة اعرقلة مسيرة الوطن التنموية ، وتناولت الآليات المرجوة لمكافحة التضليل الممنهج من خلال استثمار الادوات الثقافية والاعلامية ، كما تم القاء الضوء على الجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها في مواجهة جماعات تتحدث باسم الدين وهي أبعد مايكون عن التعاليم التي تدعوا للسلام والتسامح، وخطوات تاصيل دعائم الوعي والادراك لدى أفراد المجتمع المصري والتعريف بمخاطر تبني الافكار الهدامة وتداعياتها ، كما تضمنت تفنيدا لجرائم جماعة الإخوان وملامح التاريخ المزيف لها وتطرقت الى مكونات المجتمع المصري وترابطه امام الأفكار الهدامة لصوت وحدة النسبج الوطني .

يذكر أن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف مجموعة من الشخصيات الابداعية البارزة فى لقاءات وندوات متنوعة تساهم في طرح قضايا هادفة في كافة المجالات.