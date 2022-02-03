ضمن فعاليات برنامجه الفنى : جمهور معرض الكتاب 53 بين الانشاد والموسيقى

شهد البرنامج الفني المصاحب لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 53 مجموعة من الفنون المتنوعة فخلال فعاليات سابع ايامه نجحت الفرقة القومية للموسيقى الشعبية "شعبة الانشاد الديني" التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في اسر وجدان الجمهور من مختلف الاعمار حيث اصطف الجميع للاستمتاع بما قدمته الفرقة من باقة متنوعة من الاعمال الغنائية الروحانية كان منها مولاي، التعطيرة، اشرقت، نبينا هادينا، تحت
كما ضم البرنامج العديد من العروض الموسيقية للالات الموسيقية الشرقية والغربية منها الناي، الساكسفون، التشيللو ، الاورج، الجيتار ووجهوا التحية للعازفين على ادائهم المميز اضافة الى عدد من فقرات السيرك القومى المتعددة والتى نالت اعجاب واستحسان الزوار .
يذكر ان البرنامج الفنى المصاحب لفعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب يجسد قيمة الفنون الجادة فى بناء الشخصية ويؤكد دورها فى الارتقاء بالوجدان .
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