11 قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكاميرون الليلة في كأس الأمم الإفريقية

ابو ظبي - احمد الجزار - يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الخميس، مواجهة صعبة، عندما يواجه نظيره الكاميروني صاحب الأرض، في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا على الأراضي الكاميرونية، وتختتم منافساتها يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة مصر مع الكاميرون

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر مع الكاميرون في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية، في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب “أولمبي” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني بأمم افريقيا على الهواء مباشرة عبر قناتي “بي إن ماكس 1″ و”بي إن ماكس 2”.

قنوات مجانية تذيع مباراة مصر والكاميرون

وتذاع مباراة مصر والكاميرون أيضًا عبر عدد من القنوات المفتوحة عبر الأقمار الصناعية المختلفة وهم:

-قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

– قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

– قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

– قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

– قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

– قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

– قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

-قناة beIN Sports Xtra تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2 علي نايل سات وتردد 12604 ومعامل الترميز: 27500 والاستقطاب: أفقي والجودة: HD وتصحيح الخطأ: 2/3

-قناة beIN Sports Xtra 2 وتردد القناة الأرضية المشفرة على النايل سات بتردد 11449 ومعدل الترميز 27500

حكام مباراة مصر والكاميرون

ويقود مباراة مصر والكاميرون تحكيميًا كلًا من: الجامبي بكاري جاساما، ومساعد أول الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، أما المساعد الثاني الموزمبيقي أرسينيو شادريك، وسليمان أمل الدين من جزر القمر حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو «VAR» التونسي هيثم قيراط، ويعاونه الجزائري لحلو بن إبراهيم كمساعد أول، فيما سيكون المساعد الثاني في تقنية «VAR» هو التونسي خليل حساني.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا غاليا على نظيره المغربي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

اقرأ أيضا

مواصفات “صوت الرعد” السلاح الجديد الذي طلب “السيسي” ضمه للجيش المصري (فيديو)

محيي إسماعيل عن انسحابه من ندوته بمعرض الكتاب:لازم ألفين بني آدم يحضرولي

تامر أمين يجدد هجومه على “أصحاب ولا أعز”: أرفض الأفكار الشمال والشاذة (فيديو)

وزير التعليم يحسم الجدل حول مد إجازة نصف العام