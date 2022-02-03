الرئيس اليمني الأسبق يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، والسفير علي محسن حميد سفير جمهورية اليمن بالقاهرة، والوفد المرافق له.
وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم واستعرض لهم نبذة عن المتحف وإنشائه والقطع الأثرية الفريدة المعروضة به والتي تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.، كما أهدى كتالوج المومياوات، التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف. وعبر الرئيس اليمني الأسبق عن جزيل شكره وامتنانه لهذه الهدية القيمة.
وقام الرئيس والوفد المرافق له، بجولة داخل المتحف، اصطحبهم خلالها الأثري باسم روؤف أمين بالمتحف، تعرفوا خلالها على قاعة العرض الرئيسية وما بها من كنوز، وقاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم منذ نقلها في ابريل الماضى في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.
وخلال الجولة أعرب الرئيس اليمني الأسبق والوفد المرافق له، عن استمتاعهم بتلك الزيارة وإعجابهم بالقطع الأثرية المتميزة والفريدة المعروضه بالمتحف وسيناريو العرض الخاص بها، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية، كما أهدى المتحف كتـابـه "ذاكرة وطن.. جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية“، وحرص على تسجيل كلمة في دفتر كبار الزوار، أشاد فيها بالمتحف ومقتنياته معربا عن سعادته بهذه الزيارة.
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