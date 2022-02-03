اَيتن عامر تكشف عن مطالبتها بتعويض 33 مليون جنيه لهذا السبب!

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة اَيتن عامر، عن مقاضاتها من قبل إحدى شركات الإنتاج ومطالبتها بتعويض قدره 33 مليون جنيه بسبب مشاركتها في عملين خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت آيتن عامر “أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل كوفيد مع عمل تانى فى نفس السنة و طالبين منى تعويض ٣٣ مليون جنية ، شايلاكوا للكبيرة”.

وجاء رد اَيتن تعليقًا على أحد معجبيها الذي طالب بجمع تبرعات لسداد ضرائب القيمة المضافة المفروضة عليها خاصة بعد أن أبدت استيائها من دفع قيمة مضافة لبرامج لم تحصل فيها على مقابل مادي.

ووجهت آيتن عامر رسالة إلى معدي البرامج، أوضحت فيها أنها تتعرض للمحاسبة الضريبية على ظهورها في عدد من المقابلات المذاعة عبر قنوات التليفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي بدون الحصول على أجر.

وشاركت اَيتن خلال رمضان الماضي في مسلسلين هما كوفيد 25 مع يوسف الشريف، ومسلسل وكل ما نفترق مع ريهام حجاج وهو المسلسل الذي شهد أزمة بينها وبين بطلة العمل بعد أن قامت الأخيرة بحذف العديد من مشاهدها في العمل.

يذكر أن آيتن عامر طرحت مؤخرا أغنية “بناقص” وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها مع المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم الذى تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة، حيث سبق وأكدت أن الغناء حلم تأخر 18 عاما.

اقرأ أيضا

مواصفات “صوت الرعد” السلاح الجديد الذي طلب “السيسي” ضمه للجيش المصري (فيديو)

محيي إسماعيل عن انسحابه من ندوته بمعرض الكتاب:لازم ألفين بني آدم يحضرولي

تامر أمين يجدد هجومه على “أصحاب ولا أعز”: أرفض الأفكار الشمال والشاذة (فيديو)