بعد إصابته بكورونا.. جلال الشرقاوي يتعرض لانتكاسة صحية ويتم نقله لمستشفى اَخر

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت عبير الشرقاوي ابنة المخرج جلال الشرقاوي، عن تعرض والدها لانتكاسة صحية مؤخرًا، ما تم نقله لمستشفى اَخر، وذلك بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة.

تفاصيل الحالة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي

وقالت عبير الشرقاوي في تصريحات صحفية: «والدي تعرض لانتكاسة بعد إصابته بكورونا، لذلك تم نقله قبل يومين إلى مستشفى آخر، من أجل توفير رعاية طبية كاملة له، موضحة أنها لا تعلم سبب الانتكاسة ولكنه لازال في العناية المركزة».

عبير الشرقاوي تطلب الدعاء لوالدها

وطالبت «عبير»، الجمهور بالدعاء لوالدها بالشفاء العاجل، والخروج من المستشفى في أقرب وقت، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع المستشفى وفريق الأطباء المعالج لتكون متابعة بشكل دائم تطورات الحالة الصحية لوالدها، وتابعت أنّ نتيجة مسحة كورونا الأخيرة كانت إيجابية، وإنّه لا يزال في مستشفى العزل داخل الرعاية المركزة وممنوع من الزيارات.

إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا

«بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج في أسرع وقت»، بهذه الكلمات أعلنت عبير الشرقاوي إصابة والدها المخرج بفيروس كورونا، وبعد تدهورت حالته الصحية ونُقل إلى المستشفى نتيجة معاناته من مشكلات في الرئة، وقال خلال تصريح سابق للوطن وقت نقله إلى المستشفى: «أنا تعبان أوي وبطالب الجمهور بالدعاء لي».

وبدأت الأزمة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي قبل أشهر، حيث جرى نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا خاصة وأنه كان يعاني من أعراض شديدة، وفقا لما كشفته ابنته عبر حسابها على «فيس بوك»، حيث كان له تاريخ مرضي في الرئة وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة تطلبت نقله إلى المستشفى.

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