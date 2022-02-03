وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجىهورية سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور احمد بهى ، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي للطفل وأعضاء لجان التحكيم اسلام سعيد مدير عام الرعاية والمؤتمرات بالبنك الاهلي، ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والاستدامة بالبنك الاهلي المصري، وعدد كبير من الإعلاميين والكُتاب والصحفيين.

وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه بأهمية الثقافة والفن في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه وحرصه على افتتاح المعرض كعادته كل عام واهتمامه بإقامته لتحقيق رسالته التنويرية علي الوجه الامثل ، وقالت ان المعرض يجسد الحراك التنويري ويعكس الرغبة الجادة في تلقي المعرفة ، ووجهت التهنئة للفائزين بجوائز هذه الدورة والتى عبرت عن توهج الثقافة المصرية بما يؤصل لأهمية وقيمة القوى الناعمة في تشكيل الوعي .

ووجه رئيس اتحاد الناشرين العرب الشكر لوزيرة الثقافة على استحداث جائزة افضل ناشر عربي لاول مرة بتاريخ المعرض، بما يجسد ايمان ودعم مصر لصناعة النشر ورعاية الناشرين وتطوير مجال النشر محليا واقليميا.

وبلغ اجمالي قيمة الجوائز المالية 480.500 الف جنيه وجاءت كالتالي:

جائزة أفضل رواية

قاز بها أحمد مجدي محمد عبد الرسول، عن "موت منظم" ، الناشر هاشيت أنطوان / نوفل بيروت، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

جائزة أفضل مجموعة قصصية

حسن عبد الموجود عبد الللاه، البشر والسحالي، الدار المصرية اللبنانية، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

جائزة النقد الأدبي

شعبان عبد الحكيم محمد سيد، رحلة في فكر الناقد العربي ومقترح لقراءة النص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

جائزة الكتابة للطفل

مناصفة بين الكاتب والرسام لنفس العمل وهما، الكاتب /هشام محمد السيد علوان، الرسام / نعمة نجيب زيدان، عن عمل حفل تنكري، دار بدائل، قيمة الجائزة 40 الف جنيه مناصفة بينهما.

الجائزة خاصة

سماح أبو بكر عزت، عن عمل قنال لا تعرف المحال، الهيئة المصرية العامة للكتاب .

جائزة شعر العامية

سعيد حامد عبد السلام شحاتة، عن عمل شجر النبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

جائزة شعر الفصحى

عبيد عباس عبيد علي، عن عمل موت سائق الدراجة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

جائزة الكتاب العلمي

أحمد عبد الحميد طه إبراهيم، القدم السكري، دار القاروق للنشر، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

جائزة الدراسات الإنسانية

إيهاب الملاح، عن عمل طه حسين .. تجديد ذكرى عميد الأدب العربي، الرواق للنشر والتوزيع، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

جائزة الكتاب الأول (فرع الإبداع الأدبي )

سماح سعيد الوكيل، البناء السردي في روايات يعد مكاوي، المجلس الأعلى للثقافة، قيمة الجائزة 40 الف جنيه.

جائزة أفضل كتاب مترجم (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة (مناصفة) بين كل من:-

أميرة علي عبد الصادق ، الكون .. عوالم محتملة، نهضة مصر، قيمة الجائزة 10 الاف جنيه.

وكل من يحيى مختار، إسراء صابر، آية فؤاد، اقتصاديات دول ومناطق الحزام والطريق، بيت الحكمة للصناعات الثقافية، قيمة جائزة كل منهم 3500 جنيه.

جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة (مناصفة)

ياسمين ناصر حسين، اصنع لحلمك جناحين، بيت الحكمة للصناعات الثقافية، قيمة الجائزة 10 الاف جنيه.

عمر منصور عبد المطلب، لكل ضوء بريق، بيت الحكمة للصناعات الثقافية، قيمة الجائزة 10 الاف جنيه.

(جائزة التأليف المسرحي (بالتعاون مع أكاديمية الفنون )

وائل السمري، كما لا ترون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 20 الف جنيه.

جائزة أفضل كتاب في التراث (بالتعاون مع دار الكتب والوثائق)

أحمد محمد بيومي، محمد صلاح حلمي، تأسيس النظر في اختلاف الأئمة للقاضي الإمام أبي زيد الألوسي الحنفي، الناشر دار السلام، قيمة الجائزة 20 الف جنيه.

جائزة أفضل ناشر مصري (بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين)

دار الكنزي للطباعة والنشر، قيمة الجائزة 20 الف جنيه.

جائزة أفضل ناشر عربي (بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب)

مركز دراسات الوحدة العربية – لونا مفرح، ، قيمة الجائزة 20 الف جنيه.

وتم حجب جائزة الكتاب الاول فرع الدراسات الإنسانية .