رانيا يوسف تحتفل ببدء تصوير مسلسل ”عالم تاني” استعدادا لرمضان المقبل

احتفل المنتج محروس المصري ببدء تصوير احدث اعماله التلفزيونية بعنوان «عالم تاني» داخل احدى الشقق السكنية بمدينة السادس من اكتوبر.

المسلسل بطولة: رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، ايمن عزب، مصطفى حشيش، ادارة انتاج: مينا محروس ومحمد الشرنوبي، انتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

تدور احداث «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض «نغم» عازفة البيانو لحادث يغير حياتها رأسا على عقب لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الاقنعة عن اقرب الناس اليها سواء كان زوج او صديقة او اخ، فهي اشبه بعصفورة تحارب وحوش كاسرة فهل ستنجح في هزيمة الوحوش؟ هذا التساؤل ستجيب عنه الأحداث وتحدده قدرتها على الاحتمال.

احضر محروس المصري في استراحة بريك اول يوم تصوير «تورتة» مهنئا الفنانة رانيا يوسف على المسلسل الذي من المقرر عرضه في شهر ابريل المقبل لينافس في موسم رمضان 2022، متمنيا نجاح العمل خاصة بعد التجربة الناجحة مع رانيا في مسلسل «شارع 9» والذي يعرض حاليا على احدى الشبكات التلفزيونية المشفرة.

حضر الحفل بعض من فريق عمل «عالم تاني» ومنهم: المخرج عبد العزيز حشاد، والفنانات: رانيا يوسف، فريال يوسف، اميرة الشريف.

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