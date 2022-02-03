بسبب محمد صبحي.. باسم السمرة يهاجم تركي اَل الشيخ: “اللي يشوف الواد ده يديله على قفاه”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الفنان باسم سمرة رسالة دعم للفنان الكبير محمد صبحي وهاجم المستشار تركي ال الشيخ بسبب تصريحاته الأخيرة، الذي وصف فيها صبحي “بالمشخصاتي “.

ونشر ” سمرة” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ،صورة للفنان محمد صبحي معلقاً عليها “بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي #محمد_صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير #محمد_صبحي يديله على قفاه ، ولكل أصدقائي المَعلمين انتوا عارفين هتعملوا ايه ..

( المعني في بطن الشاعر )”.

وكان المستشار تركي ال الشيخ شن هجوماً على الفنان محمد صبحي ووصفه بالمشخصاتي وذلك بسبب رفض” صبحي” عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “والله أنا أبي أعرف اللي عرض الملايين عليه، نبي نكشف على قواه العقلية.. عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط”.

أضاف “آل الشيخ” ردا على تغريدة للشاعر توفيق الخليفة هاجم فيها محمد صبحي؛ قائلا: “هو مشخصاتي يا أخ توفيق”.

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