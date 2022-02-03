بعد هجومه عليه.. تركي اَل الشيخ ينتقم من باسم السمرة بهذه الطريقة

ابو ظبي - احمد الجزار - فؤجي صناع مسلسل “القاهرة منورة بأهلها” بطولة ليلى علوى وباسم السمرة، بحذف جميع المواد الدعاية الخاصة به من جميع المواقع الخاصة بمنصة شاهد، وذلك قبل عرض المسلسل بساعات على المنصة.

وكتب محمد أمين راضي مؤلف المسلسل، عبر حسابه على “إنستجرام”: “كل ما له علاقة بدعاية مسلسل (منورة بأهلها) تم مسحه من كل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ “شاهدVIP، وتم مسح صفحة إعلان المسلسل من منصة العرض بالرغم من أنه يفصلنا أقل من ٨ ساعات على ميعاد العرض المعلن من قبل منصة شاهد”.

أضاف: ” ليس لدي أي معلومات، هل هو خطأ تقني أو هناك سبب آخر، سأبلغكم فور معرفتي”.

وقد جاء حذف جميع المواد الدعاية المتعلقة بالمسلسل، بعد ساعات قليلة من هجوم باسك السمرة بطل المسلسل على تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على خلفية هجومه على الفنان محمد صبحي.

باسم السمرة يهاجم تركي ال الشيخ

ووجه الفنان باسم سمرة رسالة دعم للفنان الكبير محمد صبحي وهاجم المستشار تركي ال الشيخ بسبب تصريحاته الأخيرة، الذي وصف فيها صبحي “بالمشخصاتي “.

ونشر ” سمرة” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ،صورة للفنان محمد صبحي معلقاً عليها “بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي #محمد_صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير #محمد_صبحي يديله على قفاه ، ولكل أصدقائي المَعلمين انتوا عارفين هتعملوا ايه ..

( المعني في بطن الشاعر )”.

وكان المستشار تركي ال الشيخ شن هجوماً على الفنان محمد صبحي ووصفه بالمشخصاتي وذلك بسبب رفض” صبحي” عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “والله أنا أبي أعرف اللي عرض الملايين عليه، نبي نكشف على قواه العقلية.. عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط”.

أضاف “آل الشيخ” ردا على تغريدة للشاعر توفيق الخليفة هاجم فيها محمد صبحي؛ قائلا: “هو مشخصاتي يا أخ توفيق”.

ومسلسل “منورة بأهلها” من بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي وآخرين، وتبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

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