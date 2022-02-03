عانت من الزهايمر والوحدة.. وفاة الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز عن عُمر 82 عامًا

ابو ظبي - احمد الجزار - توفيت الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز في مساء الخميس الثالث من فبراير.

وكانت الفنانة الراحلة تعاني منذ سنوات من مرض الزهايمر.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل “موجة حارة” في عام 2013، وشارك في بطولته إياد نصار ورانيا يوسف وهنا شيحة وسيد رجب وخالد سليم ودرة وإخراج محمد ياسين، عن رواية “منخفض الهند الموسمي” لأسامة أنور عكاشة.

عايدة عبدالعزيز من مواليد 27 أكتوبر 1930، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959.

زوج الفنانة عايدة عبد العزيز :

تزوجت الفنانة عايدة عبد العزيز من المخرج الكبير أحمد عبد الحليم بعد قصة حب شديدة ، واستمرت الزيجة لسنوات طويلة ، وكشفت الفنانة الراحلة انها تعرفت عليه خلال دراستها فى المعهد العالى للفنون المسرحية ، وبدأت قصة الحب ، حتى انه حين سافر الى الكويت للتدريس هناك ، أصرت على السفر معه والتضحية بمشوارها الفنى .

أبناء عايدة عبد العزيز :

أسفر زواج الفنانة عايدة عبد العزيز من المخرج أحمد عبد الحليم عن إنجاب ولد وبنت ، إلا أنهم سافرا الى أمريكا ، حيث تزوج الولد سيدة أمريكية ، بينما تزوجت الفتاة رجل ألمانى .

وأكدت عايدة عبد العزيز خلال حوار تليفزيونى انها كانت تشعر بالخوف بعد وفاة زواجها مما كان يدفعها الى وضع الكراسى وراء باب الشقة والاستغناء عن الخادمة ، بعدما قرأت حادثة فى إحدى الجرائد ان هناك خادمة استعانت برجل على علاقه به ليقتل سيدة ويتم الاستيلاء على أموالها .

بدأت عايدة عبد العزيز مشوارها العملي بالعمل في وزارة التربية والتعليم كمشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس عقب إنهاء دراستها. في عام 1962 سافرت إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبدالحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج فحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت.

من أهم أعمال الفنانة الراحلة في المسرح، كانت “شيء في صدري” و”الأرض” و”شجرة الظلم” و”دونجوان” و”ثمن الحرية”.

كما قدمت العديد من الأعنال السينمائية، أشهرها: “يوميات نائب في الأرياف” و”شهد الملكة” و”النمر والأنثى” و”بوابة إبليس” و”الواد محروس بتاع الوزير” و”هليوبوليس”، ومن أشهر مسلسلاتها التليفزيونية: “زينب والعرش” و”هالة والدراويش” و”ضمير أبلة حكمت” و”يوميات ونيس” و”الفرار من الحب” و”كناريا وشركاه” و”موجة حارة”.

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