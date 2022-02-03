شاهد البث المباشر لمباراة مصر والكاميرون في قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية

ابو ظبي - احمد الجزار - بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لحظة بلحظة، يقدمه موقع صدى البلد، لقرائه مع تغطية حية حرصا منه على وضع القارئ في آخر التطورات والأحداث بشأن مباراة اليوم بين مصر والكاميرون لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة.

ويبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيلة مكونة من محمد أبوجبل – عمر كمال عبدالواحد – احمد فتوح – محمد عبدالمنعم – الونش – السولية – حمدي فتحي – النني – محمد صلاح – مصطفي محمد – عمر مرموش.

المنتخب المصري يحاول بكل ما لديه من قوة للانتصار على صاحب الأرض منتخب الكاميرون في دور نصف النهائي اليوم ومن ثم الوصول لنهائي الكان.

حلم ليس فقط للاعبي المنتخب بل لمشجعي الفراعنة التي لم تر منتخب مصر بطلا لكأس أمم إفريقيا منذ عام 2010، وعلى الرغم من غياب بعض لاعبي مصر عن المواجهة المرتقبة، إلا أن المدير الفني كارلوس كيروش، قد أكد استعداد الجميع لهذا اللقاء الحاسم.

المنتخب المصري يغيب عن جهود الثنائي أحمد حجازي ومحمد الشناوي للإصابة في حين اقترب محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش من العودة لتشكيل الفراعنة.

وتلعب مباراة الكاميرون ضد مصر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 على ملعب “أوليمبيه”، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

طاقم تحكيم مباراة مصر والكاميرون

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مهمة إدارة مباراة مصر والكاميرون للجامبي بكاري جاساما.

حكم: بكاري جاساما – جامبيا

مساعد أول: جيرسون دوس سانتوس – أنجولا

مساعد ثانٍ: ارسينيو شادريك – موزمبيق

حكم رابع: سليمان أمل الدين – جزر القمر

حكم VAR: هيثم قيراط – تونس

مساعد VAR: لحلو بن إبراهيم – الجزائر

مساعد VAR: خليل حساني – تونس

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