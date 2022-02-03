أتذكرون الجميلة حنان شوقي ..لن تصدق كيف غدر الزمان بفاتنة الشاشة في أحدث ظهور لها والمفاجأة في صلة القرابة بينها وبين عادل إمام!( اتفرج الصورة)

الرياض - محمد الاطلسي - رغم أن الفنانة حنان شوقي كانت إحدى أفضل الممثلات بالمسلسل المصري الشهير “ليالي الحلمية”، وتوقع لها كثيرون بعده إنطلاقة في قوية ، لكنها كانت تظهر وتختفي على فترات. وحضرت حنان شوقي قبل أيام فعاليات افتتاح مهرجان الإذاعة والتليفزيون المصري بمسرح طيبة مدينة نصر وبدت بملامح متغيرة كثيرا عما كانت عليه في الماضي.

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وكرم رئيس المهرجان محمد فرج، الفنانة حنان شوقي، والتي وجهت بدورخ رسالة إلى الرئيس السيسي في أثناء تكريمها، قائلة: أنا لما بشوف الإذاعة بتقهرعلى طفولتي ومراحل عمري، أنا وبصوت كل الفنانين في الوطن العربي، بنطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرجع التليفزيون المصري كما كان. وواصلت شوقي: أنا سعيدة جدًّا بالتكريم، ومبسوطة جدا، وافتكرت نفسي وأنا بشوف أبلة فضيلة، خصوصًا أن الإذاعة ربتني فنيًّا وثقافيًّا وعلمتني الاحترام، أنا شربت الفن من الإذاعة. وأضافت حنان شوقي: التليفزيون المصري رمز من هنا القاهرة رجعولنا حياتنا، والحكاية عاوزة إدارة من راجل، إحنا عايزين رجل يعمل إذاعة وتليفزيون من تاني علشان دى غالية علينا أوي. يذكر أن حنان كانت قد شاركت في الجزء السادس من “ليالي الحلمية”، والذي لم يلق نفس نجاح الأجزاء القديمة التي تم تقديمها قبل سنوات. وتزوجت الفنانة حنان شوقي هشام الشلقاني من أخو زوجة الفنان عادل أمام السيدة هالة الشلقاني لكن الزواج لم يدوم طويلا وحدث الانفصال دون إنجاب ولم تتزوج مرة أخرى.