تامر حسني يلبي رغبة طفل مصاب بشلل في الجهاز الهضمي ويزوره بمنزله (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - زار النجم تامر حسني الطفل مصطفى شاهين الذي يعاني من شلل بجهازه الهضمي، في منزله.

وحرصت والدة مصطفى، على توجيه الشكر لحسني من خلال منشور نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتبت به: “أول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامرحسني، لقيناه بعدها بساعه جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد للتجمع الخامس عشان يطمن على مصطفى وبالصدفة مصطفى اصلاً بيحب تامر حب مش عادي وبيتفرج على افلامه هو بس لدرجة لما شافه مصدقش و افتكر ان دا واحد شبه تامر”.

وأضافت،: ابني عنده شلل في الجهاز الهضمي كله مفيش امعاء ولا معده ولا بنكرياس و لما بيتوجع مينفعش ياخد مسكن أو أي دوا يعني ألم طول الحياه و مفيش صحه نهائي و دا مأثر على ادراكه، نفسي ابني يرجع زي صورته اللي في اول الڤيديو قبل المرض ادعوله ارجوكم و ناشدوا معايا كل الجهات المسؤله في دولتنا العظيمه انقذوا مصطفى الموضوع مش سهل و مش اي حد يقدر يعمله لصعوبة الخطوات و التكاليف اللي بتتجاوز ٣٦ مليون جنيه الموضوع اكبر من الأشخاص عشان كدا اتمنى صوتي يوصل لكل الجهات المعنيه الفاضله و شكراً لكل اللي حاولوا يساعدوني”.

واختتمت حديثها بـ: شكراً يا تامر على سرعة استجابتك و على كل اللي قولته واللي عملته امبارح واللي لسه بتحاول تعمله عشان طفل انت متعرفهوش ربنا يراضيك يا ابني و ينصرك و يسترك دنيا و آخره”.

من ناحية أخرى، يشارك تامر حسني بصوته في ثاني حملات ومبادرات “أخلاقنا” التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وتحمل اسم “أخلاقنا حياة”، وسيتم عرضها على عدد من القنوات التليفزيونية ومحطات الراديو.

اقرأ أيضا

بعد هجومه عليه.. تركي اَل الشيخ ينتقم من باسم السمرة بهذه الطريقة

بعد إصابته بكورونا.. جلال الشرقاوي يتعرض لانتكاسة صحية ويتم نقله لمستشفى اَخر

بسبب محمد صبحي.. باسم السمرة يهاجم تركي اَل الشيخ: “اللي يشوف الواد ده يديله على قفاه”