رانيا فريد شوقي تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتكشف تفاصيل حالتها

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “من يومين كنت بمثل مشهد إني إيجابي كورونا قولتلهم أنتم بتنبوروا عليا أنا ما جاليش كورونا قبل كدة، قوم إيه امبارح تكسير في الجسم ورعشة وكحة فأعمل مسحه تطلع إيجابي، الحمد لله الأعراض بسيطة عشان واخده اللقاح”.

ويُعرض لرانيا فريد شوقي حاليا مسلسل “أبو العروسة” عبر شاشة dmc، ويشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي»، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداث “أبو العروسة” في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وعدة مشكلات تواجه الموظف “عبد الحميد”، الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة بعد خروجه على المعاش.

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