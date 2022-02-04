وفاة المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاوي

وفاة المخرج المسرحي المصري جلال الشرقاويأعلن في العاصمة المصرية القاهرة اليوم عن وفاة الممثل والمخرج المسرحي جلال الشرقاوي عن عمر ناهز الـ 88 عاماً بعد معاناته من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة المصري اليوم ان الممثلة عبير ابنه الشرقاوي نعت والدها جلال الشرقاوي مخرج مسرحية مدرسة المشاغبين الشهيرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكدت عبير أن والدها عانى من مشاكل في الجهاز التنفسي على خلفية إصابته بكورونا خلال الفترة الماضية وتم نقله إلى المستشفى.

وبدأ الشرقاوي حياته المسرحية بإخراج عمله الأول “أرملة وثلاث بنات” عام 1965 لتتوالى بعدها أعماله المسرحية بينها “دستور يا أسيادنا” و”عطية الإرهابية”و”قصة الحي الغربي” كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية فيما تظل مسرحية “مدرسة المشاغبين” عمله الأشهر على الإطلاق.