اكتشاف خطأ إخراجي قاتل في مسلسل « ذئاب الجبل » بعد 27 سنة من عرضه | اتفرج الفيديو

الرياض - محمد الاطلسي - حالة من الاحتفاء تشهدها مواقع السوشيال ميديا، بمناسبة مرور 27 عامًا على أول عرض لـ مسلسل ذئاب الجبل، ذلك العمل الدرامي الذي أحدث ضجة في أول عرض له حتى إنه طيلة الـ 27 سنة المنقضية لم يتوقف عرضه أو تقل نسب المشاهدة التي استحوذ عليها في بدايته.

ورغم الزخم الدرامي والحبكة الإخراجية التي شهدها العمل على مدار حلقاته الـ 18، إلا أنه كما يقال "لكل جواد كبوة".

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وكانت "كبوة" مسلسل ذئاب الجبل ظهرت في خطأ إخراجي خلال مشهد النهاية في الحلقة الـ 11 والتي شهدت شجارا بين البدري بدار (أحمد عبد العزيز)، واثنين من رجال أحد منافسي الحاج حسين المصري (محمد الدفراوي)، لينتهي المشهد والحلقة بقدوم الشرطة وسط صدمة وذهول البدري بدار، وهنا يقع الخطأ في بداية الحلقة الثانية عشر داخل قسم الشرطة لإنهاء الخلاف ليظهر شخص آخر غير اللذين تشاجر معهما البدري بدار، فلم يكن بين من بدأت به الحلقة الـ 12 وعن ما انتهت به الحلقة الـ 11 أي وجه تشابه سواء في الشكل الخارجي أو حتى التركيبة الجسمانية أو الملابس.

وكان احتفل النجم أحمد عبد العزيز بمرور 27 عاماً على عرض مسلسله "ذئاب الجبل"، الذي عرض عام 1993، من إخراج مجدي أبو عميرة، وشارك في بطولته سماح أنور، صلاح عبد الله، عبد الله غيث، وآخرون، حيث يحتفل أبطال المسلسل مساء اليوم مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة.

وتدور أحداث المسلسل في إحدى بلدان الصعيد وتدعى "بهتون الجبل" حيث يسكنها الهوارة، ذوي العادات والتقاليد والعصبية الشديدة والتي قام فيها الشيخ بدار (حمدي غيث) بكسر العادات وزوج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، وسط رفض نجله البدري بدار (أحمد عبد العزيز)؛ ليتواكب ذلك مع وجود الشر المتمثل في علوان أبو البكري (عبد الله غيث) الذي يتزوج من خادمته التي تدعى مهجة (وفاء مكي) وبزواجه منها تحمل منه وتحاول إعلان زواجهما إلا أنه يرفض حتى لا تسوء سمعته في البلد وأهله.

فيقرر قتلها ويكون يوم قتلها هو يوم سفر ابنة الشيخ بدار وردة (سماح أنور) للزواج وكان مسافرا معها والدها وابن عمها ياسين (أحمد سلامة) لإتمام زواجها بحاتم (شريف منير) وتتجه معه إلى إنجلترا وباختفاء وردة تحوم الشكوك حول البدري بأنه قتل شقيقته وبالفعل يتم القبض عليه ولكنه يتمكن من الهرب بمعاونة دبور (أحمد ماهر) ويسكن مع المطاريد ثم يسافر إلى الإسكندرية بشخصية جديدة تحت اسم فاروق القناوي بمساعدة حسني أبو دبيكي (صلاح عبد الله) والذي ساعده أيضا للعمل لدى الحاج حسين المصري والذي يعجب به ويزوجه نورا (ميرنا وليد) ابنته وتمر الأعوام ليتقابل بدري بعد أن أصبح رئيسا لشركة مقاولات كبري مع المهندس حاتم زوج وردة ويتقابل بدري مع وردة في آخر مشهد من المسلسل في الحلقة الأخيرة.