بعد حذف مسلسله من “شاهد”.. باسم السمرة يعتذر على عدم لباقته في دعمه لـ محمد صبحي

ابو ظبي - احمد الجزار - قدم الفنان باسم سمرة اعتذاره لجمهوره لعدم لباقته في صياغته مساندته للفنان محمد صبحي في منشور كتبه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

نشر باسم سمرة صورة له وهو ممسكا بعلم مصر عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، وعلق كاتبا: “كل الحب والتضامن للفنان النجم محمد صبحي ولكل فنان مصري ولكل فنان في الوطن العربي، كما أدعم نقابة المهن التمثيلية ممثلة في النقيب الدكتور أشرف زكي، ومعذرة عن عدم اللباقة في صياغة البوست الداعم للفنان القدير #محمد_صبحي وهذا نابع من حبي وغيرتي علي الفن العربي، وكل الحب لجمهوري في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية شعباً وحكومةً”.

باسم السمرة يهاجم تركي ال الشيخ

وجه الفنان باسم سمرة رسالة دعم للفنان الكبير محمد صبحي وهاجم المستشار تركي ال الشيخ بسبب تصريحاته الأخيرة، الذي وصف فيها صبحي “بالمشخصاتي “.

ونشر ” سمرة” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ،صورة للفنان محمد صبحي معلقاً عليها “بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي #محمد_صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير #محمد_صبحي يديله على قفاه ، ولكل أصدقائي المَعلمين انتوا عارفين هتعملوا ايه ..

( المعني في بطن الشاعر )”.

وكان المستشار تركي ال الشيخ شن هجوماً على الفنان محمد صبحي ووصفه بالمشخصاتي وذلك بسبب رفض” صبحي” عرض مسرحيته في موسم الرياض مقابل 4 ملايين.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “والله أنا أبي أعرف اللي عرض الملايين عليه، نبي نكشف على قواه العقلية.. عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط”.

أضاف “آل الشيخ” ردا على تغريدة للشاعر توفيق الخليفة هاجم فيها محمد صبحي؛ قائلا: “هو مشخصاتي يا أخ توفيق”.

ومن ناحية أخرى، كان من المقرر أن يتم عرض مسلسل “منورة بأهلها” أحدث أعمال باسم سمرة على منصة “شاهد VIP” في الجمعة 4 فبراير، وفوجيء صناع المسلسل بحذف فيديوهات الإعلان الدعائي للمسلسل من قناة “شاهد” عبر YouTube، ولم تعد المنصة طرح نسخ بديلة حتى الآن.

ومسلسل “منورة بأهلها” من بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي وآخرين، وتبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

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