مذبحة في الزمالك.. زوج يقتل زوجته وأولاده ويصيب حماته ثم ينتحر

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت منطقة الزمالك حادثًا بشعًا عندما تخلص زوج من زوجته وأولاده الاثنين وأصاب حماته ثم انتحر بطلق ناري.
وتلقى قسم شرطة الجزيرة بلاغًا يحمل رقم ٢٢٠٥ لسنة ٢٠٢٢ من الأهالي يفيد بذعرهم من إطلاق وابل من الأعيرة النارية مما أثار الفزع والرعب في قلوبهم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالتحقق من المسعف قال إنه وجد في مسرح الحادث ٤ جثث لزوج وزوجته وأولادهم الاثنين وإصابة سيدة تدعى “منى. م. م” ٥٨ سنة بطلق ناري أسفل يدها اليسرى، وقالت إنها والدة زوجة المتهم الذي انتحر بعدما قام بفعلته.
وجرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
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