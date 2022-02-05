“الصحة التركية” تكشف تطورات حالة أردوغان وزوجته بعد إصابتهما بـ”أوميكرون”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، المصابين بـ “أوميكرون” جيدة.

وقال قوجة في تغريدة عبر حسابه عى موقع “تويتر”: “خلال هذه الفترة، عندما انتشر أوميكرون بسرعة مع أعراض خفيفة، جاءت نتائج اختبار رئيسنا وزوجته أمينة أردوغان إيجابية لـ كوفيد-19. حالتهما الصحية جيدة جدا ولا تتعارض مع عملهما. مرة أخرى، أنقل لهم أطيب تمنياتي”.

إصابة أردوغان

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، عن إصابته وقرينته بفيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على “تويتر”، تغريدة أعلن فيها عن إصابته بالفيروس.

وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة “أوميكرون”، مؤكدا: “سأواصل العمل من المنزل، ونسألكم الدعاء”.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، قد نشر تغريدة أواخر الشهر الماضي قال فيها: “الفيروس ليس قويا كما كان من قبل. لا داعي للقلق بشأن الأعداد المتزايدة”.

وأضاف: “سنواصل حياتنا الطبيعية من خلال حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واتباع الاحتياطات الشخصية. دعونا لا نتجاهل اللقاحات”.

اقرأ أيضا

بعد حذف مسلسله من “شاهد”.. باسم السمرة يعتذر على عدم لباقته في دعمه لـ محمد صبحي

انهيار زوجة المخرج جلال الشرقاوي وأولاده أثناء تشييع الجثمان (صور)

بعد طرده في مباراة الكاميرون.. إيقاف كيروش مباراتين وتغريمه 10 اَلاف دولار

بعد هجومه عليه.. تركي اَل الشيخ ينتقم من باسم السمرة بهذه الطريقة