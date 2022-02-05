فيفي عبده: المعجبين بيحبوا منى 5 مواه وقشطات عسلات.. فيديو

أكدت الفنانة فيفي عبده، إنها تدير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، ويحرص المتابعون على الاطمئنان عليها كل صباح.
وأضافت فيفي عبده خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «صفحاتي على السوشيال ميديا كانت مضلمة لما كنت تعبانة.. والمعجبين بيحبوا منى 5 مواه وقشطات عسلات، ولما يصحوا بيحبوا يشوفوا فيفي عملت أيه النهارده».
وكشفت فيفي عبده، أنها تقلق من فيروس كورونا مع أنها لم تأخذ الموضوع على محمل الجد في بداية اكتشاف الوباء، مضيفة: «كنت أقول بلا كورونا بلا مكرونة لغاية لما أخدنا الموضوع بالمظبوط».
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