الفنانة يسرا تكشف عن سر مثير عمره 15 عاماً .. لن تصدق ماذا يكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تتميز الفنانة "يسرا" بأدوراها الجميلة في السينما والتلفزيون على مدى عقود، وتعتبر الفنانة الكبيرة "يسرا" من أشهر الفنانين في الوطن العربي، حيث شاركت هذه الفنانة الكبيرة في الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والتي كانت هى السبب وراء هذه الشهرة العالمية التي تتمتع بها هذه الفنانة الكبيرة.

حيث أثرت هذه الفنانة السينما والتليفزيون المصري بالكثير من الأعمال الرائعة، واستطاعت هذه الفنانة أن تشكل ثنائي مع بعض النجوم الكبار ولعل أهمهم الزعيم "عادل إمام" والفنان الراحل الكبير "أحمد زكي".وفي أحدا حواراتها الصجفية كشف أهم أسرار حياتها والذى ظلت محتفظة به 15 عامًا، وهو زواجها الذى قالت عنه : «إنني متزوجة من رجل الأعمال خالد صالح سليم نجل رئيس النادي الأهلي المايسترو صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم».

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وأضافت يسرا، في حوارها، أن زواجها من خالد صالح سليم، لم يتم الكشف عنه إلا بعد وفاة والد زوجها المايسترو صالح سليم، عام 2002. وبينت يسرا: «ظللت أنا وخالد محتفظين بهذا السر حتى انكشفت حقيقة علاقتنا في مطار القاهرة عندما منعت سلطات المطار من دخولي صالة كبار الزوار خلال استقبال جثمان الراحل صالح سليم حيث اضطررت للكشف عن نفسي، وقلت لمن منعونى أننى زوجة ابنه الأكبر خالد صالح سليم».