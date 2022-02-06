توضيح من “أبو ظبي الرياضية” عن سبب عدم عرض مباريات الأهلي في مونديال الأندية فضائيا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي يعقوب السعدي مقدم الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي ومونتيري في قناة “أبو ظبي الرياضية” عن سبب عدم عرض مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية فضائيا.

قال السعدي: “ردود فعل الكثير من الجماهير المصرية غاضبة اليوم، رأس مال المذيع وأي قناة هي الجماهير والوصول إليكم، نحن أيضا نراكم ونشعر بكم أمام الشاشة، ونعلم ما يستفزكم، الأمر لدينا ليس مجرد أرقام، ما لدينا أعمق من ذلك بكثير، أن يختارنا وينتظرنا ويصدقنا أحد، هذا هو برهان المعادلة، فبالكم لو كان الأمر يخص الجماهير المصرية لتعلم مكانتها في قلب وعقل وروح الإمارات وقدرها عندها”.

وتابع: فريق من الجماهير غاضب لأننا لا نذيع مباريات مونديال الأندية فضائيا ولا سيما بوجود النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا، حقوق البث الفضائي لم نستطيع الحصول عليها، تفاوضنا مع الفيفا للحصول على البث الأرضي، لا تملك أي قناة في المنطقة نقل البطولة فضائيا، فما كان عندنا أي خيار آخر، فهناك قناة تقدمت لنقل القناة داخل المملكة العربية السعودية فقط، ومنعت أي قناة ثانية من البث الفضائي.

وأضاف: بالمناسبة، عرضنا على الشركة التي تملك الحقوق في بث المبارايات على القنوات الأرضية داخل مصر من قناتنا، وتم رفض العرض، فأنا في مصر ليس لدي قناة أرضية ولا أملك البث الفضائي، فلم يكن لدينا سوى التطبيق، قظعا كنا نريد المزيد وتفاوضنا من أجل أكثر من ذلك، لكن في النهاية تبقى هذه المعادلة في يدي حقوق البث.

واختتم قائلا: نعمل على تحسين الخدمة قبل المباراة القادمة وسيتم الإعلان عن الطرق فيما بعد.

وحقق الأهلي فوزا على مونتيري المكسيكي، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما ضمن الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للاندية وسجل محمد هاني هدف الأحمر الوحيد في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز تأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة، ليواجه بالميراس البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل.

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