بعد هجومها عليه.. حمو بيكا يرد على شمس ويُحرجها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على الفنانة شمس، بعد أن ظهرت مؤخرًا في أحد البرامج لتهاجمه.

وكتب حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ردًّا على تصريح الفنانة شمس بالإساءة لي في برنامج ما، أنا عمري في حياتي يا أستاذة شمس ما قولت أنا مش عارفك، بالعكس أنا عارفك وبحبك جدًّا.

وواصل بيكا: لو وصل لحضرتك أي كلمة منسوبة عني فـ أنا من على صفحتي الرسمية بقول لـ حضرتك أني عمري ما قولت كدة.

واختتم حمو بيكا حديثه موجها رسالة لـ شمس، قائلا: وأنا بحبك جدًّا وعارفك وبحترمك جدًّا، وشكرًا جدًا على كلامك عني، وأنتي على دماغي من فوق وليكي كل الاحترام والتقدير لحضرتك.

شمس تهاجم حمو بيكا

هاجمت الفنانة شمس، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك في حوارها مع برنامج “نص الكلام” المعروض على قناة النهار، وتقدمه الإعلامية راغدة شلهوب.

وقالت شمس ردًا على سؤال راغدة عن سبب غضبها من حمو بيكا: “هو أصلا مين حمو بيكا، مظنش إن هو اسكندراني. محصلش حاجة مينفعش يحصل بيني وبينه حاجة، كان بيعمل مسلسل المخرج بتاعه كان لسه عاملي فيلم اسمه (المعهودة) وطلبوني في المسلسل اعتذرت، حسيت النقابة رافضة نشتغل فاعتذرت”.

وأشارت إلى أنها بدأت التمثيل في عمل من بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، والعظيم أحمد رمزي ونجوم كبار، ولم تر في تواضعهم، مضيفة “لما قالولي بيكا بيقول شمس معرفهاش، أنا بقالي 25 سنة بمثل عيب عليك، الفن له أصول ممكن مكونش موهوبة بس عندي أخلاق الفن انت أصلا مش موهوب عيب”.

شمس ممثلة شاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: “هوانم جاردن سيتي”، “حنحب ونقب”، “فيلم ثقافي”، “جالا جالا”، “سوق العصر”، “اللبيس”، “أين قلبي”، “أوراق مصرية”، “ملك روحي”، “الباطنية”، “زهرة وأزواجها الخمسة”.

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