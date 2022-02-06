هاشتاج نقل عام يتصدر الترند و مغردون : مسلسل عظيم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نقل عام وذلك تزامنا مع عرض الحلقات الأولى من المسلسل الاجتماعي نقل عام ، والذي يُعرض حالياً على منصة Watch It.

مسلسل نقل عام من أخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري، ويشارك في بطولته أيضاً سميحة أيوب، سوسن بدر، دينا، ميرهان حسين، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين ونهال سلامة.