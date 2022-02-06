الأربعاء المقبل.. على الهلباوى يحيى حفلًا غنائيًا فى أوبرا الإسكندرية

يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوى، حفلًا غنائيًا بصحبة فرقته الموسيقية على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم الأربعاء المقبل، ويقدم الهلباوى في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.
وكان المطرب والمبتهل على الهلباوى، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا بصحبة فرقته الموسيقية على خشبة مسرح ساقية الصاوى بالزمالك، والذى حضره عدد كبير من الجمهور.
على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى .
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