اليوم.. عرض فيلم ”قابل للكسر”وندوة لصنَّاعه بمعرض الكتاب

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، مساء اليوم الأحد، ندوة خاصة لأبطال وصنَّاع الفيلم السينمائي "قابل للكسر"، والذي تخوض بطولته النجمة حنان مطاوع، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة الفنون والسينما "بلازا 2".

ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور وتعقبه ندوة بحضور مخرج الفيلم ومؤلفه أحمد رشوان، بمشاركة عدد من أبطال الفيلم وصنَّاعه، على أن تدير الندوة الناقدة السينمائية ناهد صلاح.

وعُرِضَ فيلم "قابل للكسر" لأول مرة خلال فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والعمل من إنتاج عام 2020، كما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة.

وحاز الفيلم أيضًا على عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة حنان مطاوع في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، كما حصل على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الأمل الدولي بالسويد.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية "نانسي" التي تستعد للهجرة إلى كندا لتعيش مع أسرتها التي هاجرت، حيث تبدأ في استرجاع ذكرياتها قبل السفر- من خلال أصدقائها وصديقاتها جذور تلك الذكريات- فيما يطرح الفيلم فكرة ضرورة سفرها.

وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض الفيلم علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه، فضلًا عن العديد من المواقف، إلا أن السيناريو يظل يؤرجح المشاهد بين هل تسافر البطلة أم لا.

ويشارك في بطولة «قابل للكسر» بجانب النجمة حنان مطاوع، كل من: الفنانة رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، محمد عبدالفتاح، محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجي شحاتة، توني روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، توني أمين، سيد عبدالنبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عزالدين.