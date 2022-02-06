راغب علامة يحيى حفل عيد الحب للجاليات العربية بأمريكا

يستعد النجم راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضخم في عيد الحب للجاليات العربية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويسافر راغب علامة خلال أيام لأمريكا لإجراء البروفات الخاصة بالحفل على خشبة مسرح هيوستن، ومن المقرر أن يقدم راغب علامة باقة متنوعة من أغانيه المختلفة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

ويحل راغب علامة ضيفًا على الإعلامية أسماء إبراهيم في برنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس وتذاع الحلقة على جزأين يوم الأربعاء والخميس 9 و10 فبراير.

ويقدم راغب علامة خلال الحفل ولأول مرة أغنيته السينجل الجديدة "ممكن أزعلك" والتي انتهى من تسجيلها مؤخرًا ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

صرح راغب علامة خلال الحلقة بالعديد من الأسرار والكواليس في حياته، كما يقدم العديد من أغانيه الشهيرة خلال الحلقة.

برنامج "حبر سري" يعرض على شاشة القاهرة والناس كل خميس وجمعة 11 مساءً وتقدّمه أسما إبراهيم واستضاف عددًا كبيرًا من نجوم مصر والوطن العربي من بينهم أصالة وهاني شاكر وأحمد السقا ونوال الزغبي وصابر الرباعي وفيفي عبده وأحمد فهمي وحسن الرداد وآيتن عامر، وأثارت حلقات البرنامج جدلاً واسعًا منذ عرض حلقاته الأولى قبل أسابيع.

من جهة أخرى، يتعاون النجم راغب علامة، في أغنية رومانسية جديدة تحمل اسم "سيبنى ليه"، من كلمات أحمد قطوط،

وطرح راغب علامة، مؤخرًا، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "فورا غرام"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات تراث نمير، وألحان على سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.